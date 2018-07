Bilete 1 av 2 - «Prepple» starta kvelden med både jakke og genser, men då dei siste tonane dansa ut av teltet var det så varmt at både jakka og genseren hadde funne gulvet. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

Bilete 2 av 2 - Det er viktig å vera der det skjer, og støtta opp om festivalen, meiner Kristine Hamre (18) til høgre. Men ho synest at billettane burde vore rimelegare for ungdommen på torsdagen. Her med (f.v) Emily Hopland Ravn (17) og Noah Morin Sølvberg (16). FOTO: SIRIANNE VIKESTAD