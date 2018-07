Trugslar mot politiet

Like før midnatt melder Sør-Vest politidistrikt om at ein mann (20) i Skånevik er pågripen og satt i arrest i Haugesund. Han vil bli anmeldt for tjuveri, og for vald og trugslar mot polititenestemenn. Det vart ingen skade på politiet under pågripinga.