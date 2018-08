Bilete 1 av 2 - Nils Reimers og Tomax er denne veka invitert av ONS til å stå på ein innovasjonsstand. — Me har store forventningar til den nye oppfinninga vår. Dette er ei innretning som gjer at det no kan borast brønnar 15 kilometer ut frå plattformene. I dag er grensa 8 kilometer, fortel boreinnovatøren. Foto: Vidar Alfarnes