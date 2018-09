Knut Førland i Vindafjord kommune har funne fram grafsa for å sjekka kommunale avløpsanlegg og kan konstatera at anlegget hos Leif Vestbø i Sandeid er i framifrå stand. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Kan bli dyrt for enkelte

I to år framover vil seniorrådgjevar Knut Førland dra rundt i Vindafjord kommune for å sjekka alle private avløpsanlegg. For enkelte kan det bety ein ekstra kostnad,.