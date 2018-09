Bilete 3 av 3 - Modolf Haraldseid (H) vil heller ha eit mål om at alle elevane skal kjenne seg trygge, enn å vere opptatt av karakterar.

Bilete 2 av 3 - Reidar Håvås (Ap) vil ha høge ambisjonar for prestasjonar og stiller spørsmål om skulane får nok ressursar.

Bilete 1 av 3 - — Tala for mobbing gjer inntrykk, og ein kan stille spørsmål om nedgang i resultat har noko med mobbing å gjere, sa Guri Ravatn (SV) då Vindafjord kommunestyre diskuterte tilstandsrapporten for vindafjordskulen 2017. Foto: Jon Edvardsen

— Kan gå ut over læring

Elevar på ungdomstrinnet i Vindafjord er over landssnittet i å oppleve mobbing på skulen. Guri Ravatn (SV) er bekymra for utviklinga, og meiner lågare trivsel kan gå ut over læring.