Mistenkt for promille

7. september 2018 kl. 12:25





Ein bilførar, ei kvinne i 50-årsalderen, er mistenkt for å ha køyrt i påverka tilstand. Det er oppretta sak om forholdet, som oppstod i samband med at UP gjennomførte ein promillekontroll i Etne fredag, opplyser Sør-Vest politidistrikt.