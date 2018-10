Bilete 1 av 2 - Gode minne hjelper Solveig Kvamme å takla sorga etter at sonen Christien gjekk bort for eitt år sidan, og saman med familien sin hund tek ho seg ofte ein tur for å bearbeida sorga. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Open om det tyngste

For ekteparet Solveig (52) og Jan (56) Kvamme blir kvardagen aldri den same etter at sonen Christian (28) brått blei riven bort for eitt år sidan. Dei gode minna og vissa om at sonen har funne fred er blitt viktige verktøy for å takla livet vidare.