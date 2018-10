Sjekka billys

16. oktober 2018 kl. 23:54





Politiet var ute i haustmørket i Etne sentrum tysdag kveld for å sjekka at bilistane hadde orden på lyset. Trafikkontrollen på E134 resulterte i éin reaksjon etter at 25 bilar var blitt sjekka, opplyser Sør-Vest politidistrikt.