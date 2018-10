Skakke får pusterom

Styreleiar Jorunn Bringeland Berge i Skakke SA (t.v.) og ordførar Siri Klokkerstuen kan slå fast at drifta av kultur- og idrettssenteret no er sikra. Men berre ut dette året. Bildet blei tatt i samband med folkeaksjonen for Skakke 18. september i år. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN