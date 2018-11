Bilete 1 av 2 - Glad for semje med politiet. Russepresident Aslaug Nordtveit (t.v), dei to festsjefane Mathilde Ebne og Kristin Nøkland, og viserussepresident Amalie Grindheim synest russearrangementa dei arrangerer for alle elevane ved Ølen vgs er minst like viktige for sosiale miljøet, som for økonomien til russekullet. Derfor er det så viktig å få halda fram med arrangementa. Foto: Grethe Hopland Ravn