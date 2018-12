Sju førelegg i Ølen

Éin anmeldt for mobilbruk.

3. desember 2018 kl. 15:30





Politiet gjennomført tidleg ettermiddag ein trafikkontroll i Ølen som resulterte i sju bøter og éin anmeldelse. Det blei gitt eit forenkla førelegg for manglande sikring av barn i bil, og seks for mobilbruk. I tillegg blei ein sjåfør anmeldt for ulovleg bruk av mobiltelefon, opplyser Sør-Vest politidistrikt.