Fleire måtte punga ut då UP gjennomførte ein trafikkontroll i Etne fredag føremiddag. Resultatet var to forenkla førelegg for brot på fartsgrensa, medan tre blei bøtlagt for ulovleg bruk av mobiltelefon under køyring. Høgste fart blei målt til 62 km/t i 50-seona, melder Sør-Vest politidistrikt.