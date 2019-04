Tankbil med fiskeolje velta på E134

Både politi og brannvesen har rykt ut etter at det kl. 19.20 blei meldt om ei trafikkulykke på E134, på Grønstad aust for Etne sentrum. Ein tankbil har velta, opplyser politiet. Det er ikkje meldt om personskade. Tankbilen skal innehalda fiskeolje. Det er meldt om lange køar på den sterkt trafikkerte stamvegen. Ifylgje vegtrafikksentralen er det berre personbilar som kan køyra forbi. Einaste omkøyringsveg er fylkesvegen langs fjorden via Skånevik frå vest, og over Hålandsheia frå aust. Ulykkesstaden ligg ved Stordalsvatnet, ca.seks kilometer aust for Etne.

Kl. 20.05: Brannvesenet er på staden. Det er ingen personskadar og ingen lekkasje, men trafikale utfordringar, melder Sør-Vest politidistrikt.

Kl 21.30: Bilberging vil ta fleire timar. Tyngre kjøretøy vil bli stansa ved Etne og Fjæra. Mindre køyretøy vil bli dirigert via Skånevik.

Uhellet har skjedd på ei smal vegstrekning av E134 der tankbilen har måtta vika for ein semitrailer. Venting må påreknast, opplyser politiet.