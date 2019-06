Brannvesenet blei tilkalla då det sundag kveld kom melding om brann i garasje i Ølensvåg. —Naboar spyler med hageslange. Ukjent om det er spreiingsfare, meldte Sør-Vest politidistrikt. Éin time seinare kunne politiet fortelja at brannen var sløkt og at det var kontroll over situasjonen.