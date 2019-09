Politiet fekk onsdag kveld melding om ei utforkøyring på E134 ved Håfoss, aust for Etne. Det er rapportert om store materielle skade på bilen. Éin person som sat i bilen, er tatt med i ambulanse. Sør-Vest politidistrikt hadde i 21-tida ikkje oversikt over skadeomfanget på vedkomande.

Redningsbil var på staden like før kl 21.30 for å fjerna bilen. Det vil føra til at E134 blir stengt i ca. 15 minuttar, opplyser politiet.