Tok sølv i maraton-NM

Veteranen Maryna Novik (37) sprang sitt livs raskaste maratonløp og sikra sølv under NM. I konkurransen som gjekk i Stavanger laurdag, blei den lettbeinte vindafjordingen klokka inn til 2,53,02, melder langrann.com. Novik var nesten to minuttar bak vinnaren i kvinneklassen, Marthe Katrine Myhre, Lillehammer IF. Ho fekk tida 2.51.06. Anne Arrestad, Stavanger Friidrettsklubb, tok bronsen, men nesten 15 minuttar bak Novik. Laurdagens bragd er den beste NM-plasseringa nokon gong for IF Klypetussen, som blei stifta i 1983.