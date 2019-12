Del julestemninga med Grannar sine lesarar

Om det neppe blir kvit jul for folk i Grannar-bygdene dette året heller, her det likevel god, gamaldags julestemning rundt om kring å finna. I den travle førjulsstria håpar me lesarane kan bidra med bilde som fortel litt om tida me er inne i. Og vil du finna vinterlege motiv, treng du ikkje så langt av garde, slik som Gro Karin Velde i har gjort då ho tok dette bilde. Bilde frå julepynta hus og heim er også velkomne!

Send foto (helst breiddebilde) med litt info om motivet til

[email protected]

eller MMS til nr. 975 70 789

Mvh

Arne Frøkedal

redaktør

