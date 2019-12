Laurdag midt på dagen var det ein uheldig bilist som køyrte av vegen ved Arnfinnstrædet mellom Aksland og Kråkedal i Vindafjord. Sjåføren var åleine i bilen, då ulukka skjedde. Operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt opplyser at politi og ambulanse rykte ut til staden, men at det ikkje blir meldt om alvorleg skade. Førar av bilen opplyser at han prøvde å unngå eit møtande køyretøy, og mista kontrollen over bilen. Det var glatt vegbane på staden.

Vegen er open.