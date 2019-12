Har frigitt namnet på den omkomne

Det var den 82 år gamle Magnhild Tordis Espevoll som omkom i ei trafikkulykke i Vikedal onsdag føremiddag. Ho var busett i Vikedal. Politiet har frigitt namnet i samråd med dei pårørande.

Kvinna blei påkøyrt medan ho var ute og gjekk åleine. Ho skulle, eller var i ferd med å kryssa vegen frå sørsida der ho bur, då ulykka skjedde. Sør-Vest politidistrikt opplyste like i etterkant at den skadde var erklært død av lege på staden. Ulykka blei meldt like over klokka elleve og alle naudetatane rykte ut.

Politioverbetjent Arild Austrheim ved Etne og Vindafjord lensmannskontor opplyser at arbeidet på ulykkesstaden er avslutta, men at det framleis gjenstår ein god del etterforsking før politiet er ferdig med saka.

— Det var ingen augevitne til hendinga, men me har avhøyrt dei første som kom til åstaden, for å få eit så godt bilde som mogeleg av det som skjedde. Me har fått stadfesta at det ikkje var rus med bildet, seier han.

Austrheim opplyser at sjåføren, ei kvinne i 50-årsalderen, er frå bygda. Kvinna som var åleine i bilen, har status som sikta etter vegtrafikklova §3, som gjeld uaktsam køyring, og førarkortet er mellombels inndrege.

Politiet som føretok avhøyr av sjåføren i etterkant av ulykka, melder at ho var sterkt prega av hendinga. I tillegg til naudetatar var kriminal teknikkar og Ulykkesgruppa til Statens vegvesen på staden onsdag ettermiddag.

Ulykka skjedde på Movegen, nærare bestemt på Hallingstad, som ligg mellom Vikedal sentrum og Ørnes bru. Fartsgrensa på ulykkesstaden er 80 km/t. Politiet opplyser at det ikkje var glatt på vegen då ulykka skjedde. Påkøyrselen skjedde nær ein bakketopp og ikkje på ei rett strekning, like ved to gardstun.

Det er 60-sone like før åstaden når ein kjem frå Vikedal. Austrheim seier at ein naturleg del av oppfølginga av saka er å ta opp med Statens vegvesen om fartsgrensa skal justerast ned vidare oppover Movegen.