Naudetatane rykte ut til Skjold etter at det torsdag kl. 18.06 kom inn melding om ein motorsyklist som har køyrt av vegen. Politiet opplyser i den første meldinga om at skadeomfanget er ukjent, og noko seinare om at det pågår livreddande førstehjelp på staden, Kjervamyren på Solheimsvegen.

Det var ingen andre køyretøy involvert i ulykka. Vegen er førebels sperra, opplyser Sør-Vest politidistrikt rundt kl.18.30.