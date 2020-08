UP har torsdag kveld hatt fartskontroll på E134 langs Åkrafjorden i Etne kommune. Då kontrollen ble avslutta like før kl 21, hadde politiet skrive ut tolv forenkla førelegg for brot på fartsgrensa. Høgaste fart blei målt til 111 km/t i 80-sona, melder Sør-Vest politidistrikt.