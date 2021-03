Påskeutfarten var stor onsdag og i Åkrafjorden var det svært mange som blei vinka inn av UP. Seks av sjåførane hadde så stor fart i 80-sona, at dei fekk førarkortet inndrege. Den eine blei målt til 127 km/t. I tillegg blei det skrive ut 43 forenkla førelegg under fartskontrollen som blei halde ved Viskjer på E134. Det er Sør-Vest politidistrikt som melder dette onsdag kveld.

Dagen før hadde UP kontroll litt lenger vest på E134, i Åkrafjordtunnelen. Her blei det gitt elleve fartsbøter.