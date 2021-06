Trør til for landets største kulturfestival

Ho har brei erfaring frå dugnadsarbeid frå heimbygda og jobbar nå dugnad to dagar i veka ved Studentersamfunnet i Trondheim. Til hausten blir geologistudent og elektrikar Mari Rogne Vinje (24) å finna som dugnadsarbeidar under UKA i studentbyen.

— Eg likar dugnad. Det starta med fotballen då eg stod i kiosken som 10-åring. Seinare har eg vore med på Etne-cup, Etnemarknaden, Frivillighetsentralen og på turn, seier etnebuen Mari Rogne Vinje.

Til dagleg arbeider ho dugnad to dagar i veka ved studentorganisasjonen Studentersamfunnet i Trondheim, og i oktober ventar nye oppgåver då ho saman med 1.700 studentar ved NTNU skal syta for at kulturfestivalen UKA går som planlagt.

— Eg ser fram til dette. Det er nytt, men det blir ei oppleving og ei erfaring. Det blir masse arbeid, men det blir med denne eine gongen, seier den ferske studenten som starta på geologistudiet i fjor etter å ha tatt fagbrev som elektrikar.

Arbeidsleiar

Under UKA skal den dugnadsglade studenten jobba som skiftleiar for elektrikarane. Jobben fekk ho etter å ha søkt seg inn på studentorganisasjonen Studentersamfunnet ved studiestart.

— Eg søkte meg inn på Samfunnet som elektrikar i diversegjengen, og nå jobbar eg dugnad to dagar i veka. Det er travelt, men eg har fri frå elektrikarjobben under eksamen. Før UKA startar skal eit rom på bygget renoverast og eg skal vera skiftleiar for elektrikarane. I diversegjengen er me i dag 19 personar, men til hausten blir me kanskje 70 som skal gå dagskift, nattskift og kveldsskift før UKA. Men me får fri under festivalen, seier Vinje og gler seg til den store kulturfestivalen.

dette blir ei oppleving

Mari Rogne Vinje, skiftleiar UKA

Landets største

UKA er ein kulturfestival i Trondheim som blei arrangert for første gong i 1917. Sidan har den blitt arrangert annakvart år, med unntak av 1941 og 1943. Den blir rekna som den største kulturfestivalen i Noreg og sette publikumsrekord i 2019 med 98.000 selde billettar.

Festivalen blir gjort mogeleg gjennom det frivillige arbeidet til rundt 1700 studentar. Studentersamfunnet husar til dagleg konsertar, ulike kulturarrangement og har fleire barar, kafé og restaurant. Før kvar festival blir ein del av Studentersamfunnet pussa opp, og i år står mellom anna riving og bygging av det elektriske anlegget for tur.

Trivst i studentbyen

Den 24 år gamle bachelorstudenten trivst godt i student Trondheim og har fått mange gode venner trass i korona og avgrensa høve for studentar til å samlast.

— Dette er ein heilt fantastisk fin by og eit studentmiljø utan like. Eg har vore ein del på Samfunnet og fått fleire venner, og me har vore heldige og ikkje merka så mykje til koronaen før i det siste, seier etnebuen.

Sjølv om ho trivst som plomma i egget i studentbyen lengtar ho til heimlege trakter når det stundar mot helg.

— Eg er heime nesten ein gong i månaden, seier Vinje.

Etter fullført bachelorstudie har ho planar om å gå vidare og sikra seg ei mastergrad i faget. Og på sikt håpar ho å busetja seg fast i Ølen.

— Eg blir geolog etter tre år, men jobbane eg har vore i kontakt med krev master. Det tek to år til og eg vil søkja jobb og master parallelt. Eg vil heim til sambuaren og huset vårt i Ølen, og håpar på jobb i distriktet, seier ho.