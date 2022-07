Dyr opplever også hjernetåke

Det er sannsynlegvis ikkje berre vi menneske som opplever dårleg hukommelse og hjernetåke etter sjukdom. Forsking viser at dyr òg kan få problem.

Det ser ut til at virusinfeksjon, som til dømes covid-19, påverkar dei kognitive evnene i lang tid etter at sjukdomen er over, skriv Forsking.no.

Personar rapporterer at dei har vanskar med hukommelsen, konsentrasjonsevna og problemløysing. Nokre skildrar det dei opplever som hjernetåke.

Slike symptom er ikkje noko nytt. Frå før av er det kjent at infeksjonar, som influensa, kan gi langvarige seinverknader.

No har eit forskarteam frå USA sett på korleis dyr blir påverka av infeksjonar.

Resultata viser at det finst mykje dokumentasjon på at mange ulike artar kan få problem med tenkjeevna etter å ha vore råka av smittsame sjukdomar.

Til dømes er problemløysing vanskelegare for kråker etter ein bakterieinfeksjon. Liknande resultat har dei funne hos humler, bier og lab-rotter.

Forskarane understrekar likevel at det er mykje vi ikkje veit om korleis dette fenomenet påverkar dyreriket, men at det er noko dei ønskjer å forske meir på i framtida.

