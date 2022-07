42 frivillige deltok i leiteaksjon

Politiet er svært glade for at den sakna tenåringsjenta blei funnen i god behald, etter leiteaksjonen som blei sett i gang i Vikebygd søndag kveld.

— Me starta oppdraget litt over klokka 22 søndag kveld, etter ei bekymringsmelding som blei meldt inn klokka 22, opplyser politistasjonssjef Fredrik Alvestad til Grannar.

Den sakna jenta var ikkje lokal. I tillegg til profesjonelle aktørar, var det 42 frivillige personar som deltok i leiteaksjonen.

— Me er svært glade for at jenta blei funnen i god behald. Samarbeidet mellom dei profesjonelle og dei frivillige gjekk svært bra i denne aksjonen, opplyser Alvestad.

Jenta kom til rette klokka 01.50 natt til måndag.