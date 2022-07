Bærsesongen er i gang!

«Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari, nå går vi ut i skauen for det er så mye bær, så får vi med oss Lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta av, det er mange tuer der …».

Slik byrjar «Blåbærturen» av Alf Prøysen. Grannar kan melde om at det allereie no er observert modne blåbær i distriktet. Store og fine er dei også. Kanskje får du lyst til å plukke blåbær, du også? Aktiviteten passar fint for både store og små, og løna i form av nyplukka blåbær plar vere gjev for dei fleste. Ein del av sjarmen er å smake undervegs, men bæra er også veldig gode i dessertar, kaker og syltetøy.

Sanketips

Eit godt hjelpemiddel ute i skogen, er bærplukkar. Ulempa med denne reiskapen er at du som regel får både blad og stilkar i fangsten. Eit godt tips for å reinske bort dette, er å fylle vasken med bær og kaldt vatn. Bæra du ikkje treng reinse flyt som regel til botnen, medan bæra med blad flyt opp.

Oppskrift

Likar du smaken av nyrørt syltetøy til pannekaker? Då kan du bruke denne oppskrifta, og fryse ned porsjonar for å ha utover hausten. Frysepulveret gjer at syltetøyet blir litt tjukkare, og det er difor lettare å ete på til dømes pannekaker.

Du treng:

500 gram blåbær

150 gram sukker

1,5 ts frysepulver

Slik gjer du:

1. Bland saman sukker og frysepulver.

2. Hell sukkerblandinga over blåbæra og rør/mos dei med ein tresleiv.

3. Ha rørte blåbær over i reine syltetøyglas eller ein annan tett boks. Oppbevar i kjøleskap eller frys ned.

Oppskrifta er testa med suksess og henta frå «Det glade kjøkken».