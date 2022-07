Dårleg nytt for eigeeigarane

Vått sommarvêr legg godt til rette for den uønskte brunsnigelen. Viss du vil ha færre av dei i hagen framover, bør du starte jobben no, ifølgje forskar.

– Brunsniglane kjem til stadig nye område i Noreg. Det er veldig fortvilande, og når dei først etablerer seg, kan dei bli veldig mange på kort tid, seier Bjørn Arild Hatteland, biolog og forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til NTB.

Brunsnigelen likar det ikkje når det blir for tørt og varmt.

Ein skikkeleg tørkesommar kan gjere det vanskeleg for sniglane å overleve, men sånn som sommarvêret har vore til no i år mange stader – vått og ikkje for varmt – trivst dei godt. Det er likevel ikkje alltid så lett å vite om du har fleire eller færre sniglar i hagen i år samanlikna med i fjor.

Uønskt art

– Sjølv om du ikkje ser dei, betyr det ikkje at dei ikkje er der. Sniglane tørkar ut i sola, og liker ikkje varmen. Då held dei seg skjul og er i staden nattaktive. Det gjer det krevjande å halde oversikt over kor mange sniglar som er ein bestemd stad, seier Hatteland.

Brunsniglar er uønskt i norsk natur og et alt dei kjem over.

Ifølgje biologen er den ein av dei mest invaderande artane i heile Europa, og derfor bør du prøve å bli kvitt dei sjølv om du kanskje ikkje opplever at hagen din er spesielt plaga. Det finst ulike giftmidlar du kan bruke, men dei fungerer betre tidlegare i sesongen. Hatteland forklarer at det mest effektive så seint på sommaren som no, er å plukke dei.

– Viss du har lyst til å drepe sniglane mest mogleg effektiv og med minst mogleg liding, er kokande vatn å tilrå. Ha ei bøtte med kokande vatn som du puttar sniglane oppi, då døyr dei raskt, seier han.

I juli byrjar sniglane å bli store, og i august og september legg dei egg.

Rydd hagen – bli kvitt snigelegg

Viss du ikkje ønskjer at dei skal formeire seg og bli endå fleire, er det lurt å setje i verk tiltak no. Som å rydde i hagen, til dømes.

– Få egga fram i dagen. Få unna rot og hageavfall som har vorte liggjande, og rydd opp i komposthaugen. Sniglane likar å gøyme seg bort for å leggje egg. Jo færre gøymestadar, jo mindre klarer sniglane å formeire seg, seier Hatteland.

Gjennomsnittleg legg ein brunsnigel mellom 150 og 200 egg, men er den skikkeleg ivrig har det potensialet til å leggje heile 400 egg.

Sniglane klarer seg stort sett gjennom vinteren ved å skjule seg i mellom anna komposthaugar. I tillegg blir han på nytt og på nytt ført inn i landet via import av plantar, eller gøymt i pallekarmar og liknande.

Dermed er det liten sjanse for at vi klarer å bli kvitt dei, men alle monnar dreg oppmodar Hatteland.

– Den har nokre naturlege fiendar, som piggsvin, nokre kråkefuglar, biller og parasittar. Men det er ikkje nok til at vi blir kvitt han. Brunsnigelen er uønskt i norsk natur, så viss alle gjer ein innsats kan vi halde bestanden nede, seier biologen.

(©NPK)