Ny leiar i handelslaget

— Eg har vore ein del av styret tidlegare også. Då eg blei spurt om å vere leiar for to år, takka eg ja, fortel Arve Vestbø (49).

Til dagleg jobbar sandeidbuen som ingeniør i Equinor på Kårstø-anlegget. Akkurat no nyt har ferien på Sørlandet.

— Det er viktig for ei bygd som Sandeid å ha eigen butikk. Eg synest det er givande å sikre drifta framover på ein god måte, og difor vil eg vere med i dette arbeidet, seier 49-åringen.

Positiv botnlinje

Årsrekneskapen for Sandeid handelslag SA i 2021 viser eit overskot på 383.374 kroner etter skatt, noko som er 202.967 kroner betre enn året før. Tala inkluderer drifta av både Coop Prix og Coop ByggMix i Sandeid.

— Det er ikkje snakk om store marginar verken i daglegvarehandelen eller jernvarehandelen. Me må alltid stå på for å oppnå pluss på botnlinja, og me må vere frampå for å halde fram med å utvikle oss, seier Vestbø.

Ser potensiale

Vestbø fortel at det skal gjerast fleire tiltak for å sikre drifta framover.

— Styret har sett ned fleire grupper som jobbar med ulike ting. Dei eine gruppa skal sjå på korleis me kan tene meir pengar på utleige av bygningar. Me har til dømes eit lokale på 200 kvadratmeter som me ønskjer å leige ut, seier Vestbø.

Ei annan gruppe skal sjå på vareutvalet i dei to butikkane, for å spisse utvalet opp mot det kundane vil ha i butikken og på den måten optimalisere drifta.

— Ei tredje gruppe jobbar med å planlegge ein auksjonsdag i september. Tanken er då å lage ein samankomst for bygdefolket, samstundes som me blir kvitt ein del ting som har stått lagra litt for lenge. På denne måten ønskjer me å frigjere litt areal, seier Vestbø.

På eigne bein

Sandeid handelslag SA vurderte tidlegare å gå inn i Coop Sørvest, men fordi partane ikkje blei samde om vilkåra står dei framleis på eigne bein.

— Korleis skal de klare dykk åleine?

— Eg må jo berre oppfordre lokalbefolkninga til å bruke butikken. Dei er generelt flinke, men det er framleis litt å gå på, seier Vestbø.

No jaktar dei på ny dagleg leiar.

— Her er det gode moglegheiter for ei kremmarsjel i distriktet, som har lyst på spennande jobb, seier Vestbø.

— Merkar de noko handelslekkasje til den nye Kiwi-butikken i Ølen?

— Det er for tidleg å konkludere med, seier Vestbø.

Endrar utvalet

Rekneskapen for 2021 viser at omsetnaden i 2021 blei redusert med 7,05 prosent, frå 38,86 millionar kroner til 36,46 millionar. Driftskostnadane auka på grunn av auka energiprisar og vedlikehaldskostnadar, likevel blei overskotet større.

— Tala er ikkje representative i forhold sal av daglegvarer og jernvarer. Reduksjonen i inntekter heng saman med at me held på å avvikle ein del landbruksvarer som me har hatt tidlegare. Nedtrappinga er ein del av omstilling og behov som var annleis for bøndene før, seier Vestbø.

Dei auka energiprisane heng saman med utviklinga i resten av landet, ifølgje styreleiaren. I årsmeldinga er framleis drift lagt til grunn, då styret meiner at det ikkje er er noko som tilseier noko anna.