Naudetatane rykte like etter kl 20.00 fredag kveld ut til ei trafikkulykke på Bjoavegen, Fv.543, i Vindafjord. To bilar var involvert i ulykka. — Éin person køyrt til sjukehus – skadeomfanget er ukjent, melder Sør-Vest politidistrikt like etter. Politiet har førebels ikkje klartlagt årsaka til trafikkulykka. Personell frå Ølen brannstasjon blei også sendt til staden.