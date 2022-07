Konkurrentane merkar den nye Kiwi-butikken

Like etter opning gjekk handelen treigare enn forventa, for Kiwi-butikken på nye Ølen Torg. No har tendensen snudd.

— Handelen gjekk trått i starten, men etter at Vinmonopolet og Apoteket flytta inn i senteret, går handelen meir som forventa. Det er veldig kjekt at dei kom hit, seier Tommy Lønning.

Butikksjefen frå Avaldsnes treng framleis litt tid før han veit om det er lokale kundar eller forbikøyrande som besøkjer Kiwi-butikken på Ølen Torg.

— Eg høyrer det er ein del tyskarar innom, men eg reknar også med at me har fått nokre kundar frå Coop Xtra i Ølen og Kiwi i Ølensvåg, seier Lønning.

Butikk og vêr

Butikksjef Sindre Skippervik ved Kiwi i Ølensvåg kjenner seg igjen i at nokre av kundane deira har forsvunne til Kiwi-butikken i Ølen.

— Me trudde kanskje dei skulle stele fleire, så me er positivt overraska. Kundane i Ølensvåg er lojale mot oss, og fleire har uttrykt bekymring for at butikken skal forsvinne. Det skal me ikkje, seier Skippervik.

Sånn elles i sommar merkar han at det dårlege vêret gjer negativt utslag i handelen.

— I byane går handelen ofte ned om sommaren, men me er ein sommarbutikk som plar auke omsetnaden. På grunn av det dårlege vêret merkar med at det er færre folk som reiser på hytta om helgane, og det betyr mindre handel hos oss, seier Skippervik.

Flytting gav utslag

Grannar har tidlegare skrive at handelen på Coop Extra i Ølen gjekk betre enn forventa, etter at Kiwi opna konkurrerande butikk i bygda. No er situasjonen litt annleis.

— Me merkar sjølvsagt nyetableringa på Kiwi i Ølen, det er sterke og flinke folk, seier regiondirektør Trygve Vikse i Coop Sørvest.

Skildringa frå sjefen hos Kiwi på Ølen Torg stemmer overeins med Vikse si oppfatning.

— Me har fått færre kundar etter at Vinmonopolet og apoteket flytta ut av senteret, innrømmer regiondirektøren.

Positiv

Vikse seier at Coop Extra i Ølen framleis har god omsetjing, og at butikken vil bestå framover også.

— Det er ein bra butikk med mange fordeler. Me har fornya oss med salatbar, me har betre utval enn på Kiwi og trass i dette like låg prisar. Me betaler også kundeutbyte, seier Vikse.

Han fortel at det blei betalt ut 2,2 millionar kroner i utbyte til kundane ved Coop Extra i Ølen i år, basert på handelen i 2021.

— Ølensbuen er flinke til å bruke oss, så butikken kjem til å bestå framover også, seier Vikse.

Sel færre liter

Sjølv om Vinmonopolet har trekt kundar til det nye senteret, er tendensen for polutsalet at salet minkar. Nedgangen er størst i kommunane nær Sverige, og bør sjåast i samanheng med at grensehandelen har fått ein oppsving etter pandemien.

I Etne blei det i juni i fjor seld 12.278 liter drikke, mot 10.119 liter i år. Dette er ein nedgang på 18 prosent. I Vindafjord blei det i juni i fjor seld 9.458 liter, mot 8.106 liter i år. I prosent er nedgangen på 14 prosent, litt mindre enn i Etne. På landsbasis har handelen minka med 20 prosent, samanlikna med fjoråret.

Oppsving for klesbutikken

Ein butikk som har merka ein positiv effekt av å flytte til Ølen Torg, er klesbutikken Handelshuset Ølen.

— Me har mykje folk i butikken for tida, og mange av desse er turistar. Å drive butikken no er noko heilt anna enn før, seier Eldbjørg Stople Rullestad, som eig butikken.