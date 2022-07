Er du ute av trening på andre ting enn fysisk trening? Her kjem vekas petite:

Eg har alltid hatt eventyrlyst når det gjeld feriering utanfor norske landegrenser. Det å få nye impulsar frå andre stader og kulturar har gitt energipåfyll gang etter gang. Etter to år med pandemi sprudla utfartstrongen nesten over, og gleda var større enn flyskammen då eg fekk reise på studietur til København i vår.

Det eg ikkje tenkte på før avreise, var at eg var heilt ute av reisetrening. Då eg skulle sende bagasjen på Flesland, klarte eg til dømes å setje kofferten på høgkant ved innsjekken. Sidan kofferten blei registrert utan å komme vidare, nekta han å gå gjennom då eg prøvde på nytt. Sjeldan har eg følt meg meir som «bonde i byn», då «Self-service» blei til manuell innsjekk, og resten av reisefølgjet måtte vente ekstra på meg.

I tryggleikskontrollen ville eg difor gjere alt rett. Det hjelpte dessverre lite at eg styrta vassflaska i køen på veg inn. Det viste seg nemleg at eg hadde ei flaske til i veska, og dermed måtte reisefølgjet vente ekstra på meg. Igjen.

Den klønete oppførsla skulle bli som ein føljetong då eg reiste på ferie. På romlande mage bestilte eg ein bagel på Gardermoen. Då eg fekk tallerken i handa var eg så skjelven at eg klarte å miste maten rett i bakken før eg hadde tatt ein einaste bit. Brydd og flau, måtte eg gå rett i ny kø og legge inn ei identisk bestilling. «Der er en bagel, vær forsiktig nå!», sa kafémedarbeidaren, då ho kom med ny servering rett etter uhellet.

På ein måte var det kanskje like greit at eg måtte bruke store delar av turen på hotellrommet, sidan eg blei slått ut av korona. På ein annan måte tenkjer eg at eg treng å komme i betre form. Trening gjer meister, er det ikkje det ein seier? Eg trur eg må bestille ein ny tur!