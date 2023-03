Klokka 21.30 søndag kveld skriv Vegtrafikksentralen Vest på Twitter at Fv4736 Vikevegen blir stengt ved Svensbø i samband med berging av lastebil. Bilbergar estimerer at vegen blir stengt i minst to timar. Alternativ omkøyring via E134 og Fv543 (Skjold-Ølensvåg-Utbjoa).