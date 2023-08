Held vegen stengt – pendlarar må køyre omveg til jobb

I ei oppdatering på vegstenginga etter jordskredet natt til søndag, opplyser Statens vegvesen at Fv 548 Tungesvikstranda mellom Håland og Skånevik kjem til å halde stengt til minst eit stykke ut på måndag. På nettsida si skriv vegvesenet at det vil bli gjort ei ny vurdering på vegen måndag klokka 12., og at venta sluttid nå er måndag klokka 16.