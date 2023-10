Som uttflytta vikedalsbu og ivrig leser av Grannar på nett og papir (liker sistnevnte best), i siste utgave ser jeg bilde av fire staute karer under artikkelen. «Oppgraderer båthamn». Det er fire ildsjeler som over mange år har gjort en utrolig dugnadsinnsats for Båthavnen, båtforeningen og ikke minst for Vikedal som turistdestinasjon.

Nå gjelder det å ta vare på stå-på-viljen til personene som engasjerer seg positivt for båthavnen, med bakgrunn i at naboar i ei «aksjonsgruppe», har ønske om å få fjerne bobilparkeringen. Båtforeningens leiekontrakt med kommunen skal fornyes i år etter 20 år og aksjonsgruppen hevder at området Båtforeningen disponerer brukes til ikke er i samsvar til gjeldende reguleringsplan.

For cirka ett år siden inngikk båtforeningen, aksjonsgruppen og kommune avtale om maksimalt 32 oppmerkede bobilplasser, og nå er det omkamp igjen. Nå i forbindelse med ny reguleringsplan. Klagen går ut på plagsom trafikk, støy fra bobilgjester og det visuelle med bobiler av hvit plast, parkerte biler og båttraller etc. Alt dette må bort, ifølge skriv fra aksjonsgruppen.

På Holmen er det regulert et nytt byggefelt med et titalls nye boliger, det må skape mye mer plagsom trafikk enn noen bobiler som står i ro til de reiser. De har to store campingplasser som nærmeste nabo, et hav av hvite campingvogner og alle slags finurlige tretelt og liv og røre som det medfører, det gjør de frivillig og betaler millionbeløp for.

Oppfordringen til aksjonsgruppa: La Båthavnen få fortsette den positive utviklingen med bobilparkering, uten de inntektene er jeg redd for stagnasjon og forfall.

Odd Baustad, Kopervik

Utflytta vikedalsbu og kasserer i Vikedal båtforening 2015 -2022