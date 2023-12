E39: Boknafjorden stengt – ferjer med passasjerar fekk ikkje lagt til kai

Vegvesenet melder at ferjesambandet over Boknafjorden på E39 er stengt.

To ferjer låg lenge på vent utafor Arsvågen med passasjerer om bord.

— Det er himla mykje vind, seier ein passasjerer som er om bord i en buss på den aktuelle ferja like etter klokka 15.30.

Cirka klokka 15.50 vart passasjerane orientert om at dei må vere om bord minst eit par timar.

Men klokka 17.15 var vindan løya slik at ferjene kunne gå til kai.

Karmsund bru stengt

Vegvesenet melder at det vil bli vurdert å åpne sambandet igjen klokka 19.

Klokka 15.38 blei Karmsund bru stengt. Der har vinden mellom anna blåst ein takboks av ein bil, melder Haugesunds Avis.

Flyselskapet SAS kansellerte tidlegare i dag to flygningar til og frå Haugesund og Stavanger.

No vurderer også både Norwegian og Widerøe kanselleringar på Vestlandet, skriv VG.

Klokka 16.15 melder Statens Vegvesen om at det er innført kolonnekøyring på E134 over Haukelifjell, mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen.

— Alle bør vurdere sin eigen sikkerheit

Sør-Vest politidistrikt blir ringd ned om vêrhendingar.

— Generelt mottar politidistriktet ein lang rekke vêr-relaterte hendingar frå heile distrtiktet. Fleire tak har lausna, tre over vegbanen, lause gjenstandar, velta straumstolpar og mindre steinras. Alle innbyggarar bør vurdere sin eigen sikkerheit, melder politiet på X.

110 Sør-Vest får også meldingar frå heile Sørvestlandet.

— Vi har fleire hendingar i vårt distrikt. Mykje tre over veg, ein del takpanner som bles og andre sikringsoppdrag i forbindelse med vinden som pågår. Dette skjer frå Bømlo i nord til Sola i Sør, skriv dei på X.

Politiet koordinerer alle hendingane saman med kommunane, brannvesenet og Vegtrafikksentralen.

— Det er ikkje meld om personskadar så langt, skriv Sør-Vest politidistrikt på X klokka 16.22.

Nettselskapet Fagne sitt kart over straumutfall viser førebels to hendingar på Haugalandet. Ein nord i Haugesund og ein på Karmøy. Det jobbast for å utbetre feila.

Klokka 16.44 er det ikkje meldt om spesielle hendingar i Etne og Vindafjord.