Måker er ikke «aggressive»

Det er i full gang igjen med mediesaker om «aggressive» måker som «angriper».

Foreldreomsorg har ingenting med aggresjon å gjøre. Måkenes stup handler om å beskytte ungene mot farer. Det er ikke angrep, bare skinnangrep – harmløse utfall som er nødvendig for at ungene som oppholder seg på bakken de første leveukene skal ha en sjanse til å overleve.

Enkelte tåler ikke den minste ulempe fra dyr. De klager til kommunen eller går til media, som dessverre i mange tilfeller lager sensasjonsoppslag om måkenes naturlige adferd.

Mange måker opplever å få reir og egg ødelagt og ungene kjørt i hjel eller drept på andre måter av mennesker. De lever under et ekstremt stress i byen, med mennesker, biler og rovdyr på alle kanter, og de prøver fortvilet å beskytte ungene mot farer.

Der måkene får være i fred og blir tatt hensyn til, blir de rolige og skinnangrepene opphører. Det er hensynsløse mennesker som skaper konfliktene.

Overfiske og matmangel fører til at måkene tvinges nærmere mennesker. Havet tråles for småfisk som males opp fôr i oppdrettsnæringen og husdyrindustrien, og fiskeavfallet tas på land til foredling eller destruksjon. Nå skal også nøkkelarten raudåte utnyttes kommersielt. Det kan forverre situasjonen for livet i havet.

Nedbygging av leveområder og forstyrrelser i hekkeområdene driver måkene til hustak for å hekke. Det er en menneskeskapt situasjon som det er urettferdig å hetse måkene for.

Det er bare 20 prosent igjen av sjøfuglbestandene som var i norske farvann i 1980. Av de 10 måkeartene som hekker i Norge, er 8 rødlistet som truet. En art er kritisk truet (hettemåke), to er sterkt truet (krykkje og sabinemåke) og de øvrige artene er sårbare. Rødlista 2021 – Artsdatabanken

I en slik situasjon kan vi ikke fortsette å fortrenge måkene og ødelegge for dem.

Løsninger finnes. Ved å la fiskeavfallet gå tilbake til havet, kan sjøfuglene få bedre livsvilkår og måkene kan trekke tilbake til de gamle hekkeområdene.

I stedet for å nekte måkene matavfallet på land, kan matstasjoner opprettes på usjenerte steder. Ved å tilrettelegge for trygg hekking på steder med god mattilgang, kan måkene styres bort fra konfliktområdene.

Det er ikke håp om å få bukt med det meningsløse hatet mot måker, så lenge media ikke lar dem være i fred. Vi risikerer å miste flere måkearter, og underveis hetses de for at de prøver å overleve.



Heldigvis har måkene mange venner. Et landsomfattende nettverk i Måkevakta og Fugleadvokatene rykker ut og tar hånd om skadde måker. Dette kunne media heller skrive om – ildsjelene som står på hver dag for å hjelpe måker og andre fugler som skades av menneskelig aktivitet. Samtidig bør media fokusere på måkenes vanskelige situasjon som følge av mangel på mat og leveområder.

Det er vi mennesker som skaper problemene og som må finne løsningene. Det gjør vi ikke ved å hetse måkene for deres naturlige adferd.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett