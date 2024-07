No er filmen om Etne og Vindafjord klar

– Vindafjord og Etne er ei bortgøymd perle som ikkje så mange veit om, sa den kjende TV-profilen til Grannar i fjor.

I løpet av fire dagar prøvde eit dusin kameramenn, produsentar, regissørar og programleiarar å fange alt av interesse i lokalområda. No kan sjåarane glede seg til å sjå sesong to av programmet «People of the North», der ein av episodane viser alt frå Underbakka i Vikedalsdalen til Hårlandsnepane i Etne. Dagleg leiar i produksjonsfirmaet, Morten Ottesen, har eit klart mål med serien:

— Me skal setja bygdene på verdskartet!

Imponert

Arne Hjeltnes har gjennom TV-serien opplevd mykje av det Noreg og Skandinavia har å by på, men noko som imponerte han veldig ved lokalområdet var næringslivet.

— Vindafjord og Etne ligg gøymt bak Hardanger, Haugesund og Stavanger, men det er ein utruleg flott stad, og bak kvar ein stein ligg det ei ny bedrift, sa ein begeistra Hjeltnes.

Saman med den celebre svenske kokken Frida Ronge, og den norske sjefsdestillatøren Stig Bareksten, viser han fram alt nærområdet har å by på.

Mange skattar

Produksjonen var innom blant anna Nesheimstunet i Vats, rosemålar Unni Marie Lien i Ølen, Matkroken i Imsland, og mykje meir. Etne betong stilte opp med ei stor flytebryggje i Etnefjorden, der Hjeltnes og hans to andre programleiarar stelte i stand god mat i magiske omgjevnadar.

— Å laga mat på ei slik bryggje midt i fjorden var veldig stilig og unikt, sa Hjeltnes.

På bryggja stilte fleire av dei lokale bedriftene opp. Knapphus kjøkken, Møbelringen og Etnebryggja stilte med eigne produkt, og Skakkekokken, Fatland, og Johs. Lundal kom med ferske råvarer.

Erik Gravelseter, dagleg leiar i Etne betong, arbeidde også med å tette og ferdigstille eit vikingskip i over ei veke i forkant av innspelinga. Rett før opptak sjøsette han skipet, og fekk med seg fleire lokale leiarar til å ro skipet ut i fjorden.

Pådrivarar

Det er Fikse Næringsforening som har stått som pådrivar og bestillar for prosjektet, i håp om å trekka fleire turistar og tilflyttarar til kommunane våre. Dagleg leiar Nils Einar Steinstø ser på dette som ein enorm moglegheit for omdømmebygging, og han ser også på dokumentaren som ein god måte å vise fram både flott natur og det unike næringslivet.

— Eg har alltid hatt ein draum om å få Etne og Vindafjord på kartet. Me har så mange flotte bygder i kommunane våre. Alle har fin natur, men det er ikkje alle som har eit like rikt næringsliv som oss, fortalte Steinstø.

I eit forsøk på å få denne draumen oppfylt tok Steinstø kontakt med Arne Hjeltnes. Ved hjelp av eit spleiselag mellom Etne og Vindafjord kommune, og næringslivet i begge kommunane, blei denne draumen verkeleg.

— Den førre sesongen blei vist i USA på kanalen PBS, ein kanal som kan minna litt om NRK. Her nådde den ut til 94 prosent av alle hushaldningar. Episoden om våre kommunar varer i 26 minutt, og viser alt me har å by på her i kommunane. Den skal visast i USA, og 140 andre land i over fire kontinent, sa Steinstø.

No er serien ferdig innspelt, og klar til å visast på TV-skjermen. Millionar av menneske kjem no til å sjå alt Etne- og Vindafjord har å by på.