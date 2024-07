Ta Grannar-podden med deg på sommarferie

Sidan oktober i fjor Grannar spelt inn 10 episodar av Grannar-podden, og det har blitt til mange timar med gode samtalar.

Mellom anna får du høyra samtalen med Lars Øvernes som har åtte sesongar bak seg i norsk toppfotball. I premieren for Grannar-podden fortel han at ein av opplevingane han hugsar best som fotballspelar er ein elleveil kamp for Etne, mot erkevialen Ølen i 2017.

Elin Tvedt (49) er også gjest i Grannar-podden, og kan sjå tilbake på eit yrkesliv som er litt annleis enn alle andre sambygdingar sitt. I denne episoden får lyttarane innblikk i korleis livet som kjendis faktisk var.

Ser lyst på livet

Ole Magnus Helgevold (48) har vore blind sidan han blei fødd, og i beste fall kan han skimta små sekund av sollys før det blir mørkt igjen. Likevel ser han lyst på livet, og i Grannar-podden får lyttarane bli kjent med sandeidsbuen som er utstyrt med eit vinnande vesen og ein god porsjon sjølvironi.

Larsemann Lundal (81) er hovudpersonen i fjerde utgåve av Grannar-podden og her får lyttarane eit lite djupdykk i livet til fjellentusiasten frå Markhus i Åkrafjorden. Han lever og andar for fjellheimen, og kjem med ei spesiell utfordring til barnebarna.

I neste episode får lyttarane høyra at då Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (60) var lita, var ho forferdeleg beskjeden og synest det var vanskeleg å snakka med folk. Det har runne mykje vatn i havet sidan den gong.

Fleire kjekke gjester

Solveig Hortman (56) frå Vikebygd var gjest i den første Grannar-podden i 2024. Sørlendingen blei vestlending, ho stortrivst med livet i Vikebygd, og møteplassar for bygdefolket er noko av det ho set høgast.

På sjølvaste skotårsdagen var Jarle Nordtveit Åsheim (29) gjest i podden. Han har lagt jobben som fysioterapeut på hylla for å jobba med musikk, omtrent på heiltid. Enten som sjølverklært lærling i ABC-studio, eller som frontfigur i bandet FYK.

Då ny fotballsesong stod på trappene i april, var Iben Skogen og Nils Are Golf gjester i studio. Høyr årets første «lokalduell» mellom herrelaga til Etne og Ølen. Her får ein også vita meir om kva John Arne Riise gløymde igjen då han reiste heim frå Etne-tap med strekk i begge beina?

Sommaren står for døra

Mai er russetid, og Ida Marie Hjelmeland frå Skånevik og Vemund Skjæveland frå Klepp Stasjon er raude og blå russepresidentar. Felles for dei begge er at dei er opptatt av at alle skal ha ei god russetid, og rett før russefeiringa braka heilt laus, var dei gjester i Grannar-podden.

Då vår blei til sommar var den naturlege gjesten John Kasten Hustveit, som har ein kvilepuls som stig når resten av Noreg sin kvilepuls går ned. Gjennom sommarmånadane kryr det av turistar i Åkrafjorden, og passar den ferske 50-åringen heilt perfekt.

Her kan du høyra alle episodane av Grannar-podden: