Har oppgradert farevarsel til raudt – torsdag kjem «Jakob» – brannsjef ber folk førebu seg på vêret som er venta torsdag

Sannsynligheita for både flaum og ras også i Grannar-distriktet er stor i morgon torsdag. Det er meldt opp mot 180 millimeter nedbør i Midte og Indre del av Vestland.

Og om du skulle vêre i tvil: Ja, det er mykje vatn som er venta.

Dei austre delane av Etne kommune er omfatta av raudt farevarsel for nedbør. I heile Grannar-distriktet er det oransje og gult farevarsel for flaum og jordskred. Dette varselet gjeld fram til fredag.

Det er sjeldan at det blir sendt farevarsel med raudt, som er det øvste nivået. Nivået krev mellom anna at beredskapaktørar skal fortløpande behov for beredskap.

«Jakob»

Ekstremvêret som treff Vestland torsdag har fått namnet «Jakob».

Varselet vil gjelde frå natt til torsdag til natt til fredag og vil treffe midtre og indre strøk i Vestland.

– Vi hadde eit ekstremvêr i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022, som var litt den same situasjonen. Den gav veldig mykje regn over to døgn. Denne gangen er det litt meir intens nedbør, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

I tillegg til raudt farevarsel for regn, er det og oransje farevarsel for flaum og skred.

Det er venta at ekstremvêret vil gje store konsekvensar for reisande.

– Det er stor fare for stengde vegar og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid, heiter det i varselet.

Det er sendt ut flaumvarsel på oransje nivå for vårt distrikt, særleg innover på Haugalandet, noko som tilseier stor fare. Desse varsla gjeld også for fredag, sjølv om nedbøren er venta utover dagen fredag.

Haugaland Brann og Redning tilrår alle å førebu seg, og rår til følgjande:

• Hald deg oppdatert på vêrmeldingar – følg med på varsel og oppdateringar frå yr.no, då situasjonen kan raskt endre seg.

• Rens stikkrenner og kummar – ta ein runde rundt eigedomen og fjern kvistar, lauv og anna som kan blokkere vassvegane. Dette kan hindra at vatnet finn nye, uønska vegar.

• Sikre verdiar i flaumutsatte områder – flytt verdifulle gjenstandar vekk frå elveleie og andre stadar kor vatnet raskt kan stige.

• Unngå ras- og flaumutsatte områder – det kan fort oppstå overvatn på vegane, og nokre vegar kan bli stengt. Sjekk oppdatert vegmelding frå Statens vegvesen før du legg ut på tur.

• Ta forhandsreglar mot vassinntrenging – dersom du bur i eit område med auka risiko for vatn i kjellaren, gjer nødvendige tiltak i forkant. Flytt lause gjenstandar opp frå gulv, og vurder å setja møbler på klossar for å minimere skade dersom vatnet skulle trengja inn.

Brannsjefen håpar at veret viser seg frå si mildaste side, men skulle uhellet vera ute, hugs naudnummera:

Politi: 112

Brann: 110

Helse: 113