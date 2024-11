Betongbil har køyrd av vegen

Sør-Vest politidistrikt melder måndag ettermiddag om eit trafikkuhell på fylkesveg 46 Saudavegen, litt nord for Ilsvåg.

Ein trailer lasta med betongelement har køyrt av vegen og velta over på sida.

Sjåfør lettare skadd

— Føraren kom seg ut av kjøretøyet utan alvorlege skadar og er oppegåande, skriv Sør-Vest politidistrikt i Politiloggen.

Grannar får opplyst på staden at sjåføren blei frakta til Haugesund sjukehus for sjekk, og at det skal vere snakk om lettare skadar.

Venta bergingsbil ved 15-tida

Det er uvisst når vegen blir opna igjen, men bergingsbil er venta til staden ved 15-tida.

Vegen er førebels stengt i begge retningar, og trafikken vert omdirigert ved Knapphus.

Entreprenør er på veg for å skilte omkøyring, men det vil ta tid å få rydda opp og berga køyretøyet. Naudetatane er på staden.

Politiet fekk melding om hendinga kl 12.32.