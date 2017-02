— Har eg vunne ein million?

19. februar 2017 kl. 14:51 av av Torstein Nymoen





Ingebjørg Grindheim fra Nedre Vats hadde null rette i Lotto lørdag kveld. Det gjorde jo til millionær. Norsk Tipping trakk nemleg tre ekstra vinnere, med premie på ein million kroner kvar, mellom rekkene med null rette.

Ein av dei var altså Grindheim.

— Hæ? Har jeg vunne ein million kroner?

Det var ifølgje Norsk Tipping reaksjonen då reaksjonen til Grindheim då ho svarte telefonen frå spillselskapet på Hamar fredag kveld.

Same jobb i 29 år

Grindheim var på jobb på Edda Kino då det kimte i telefonen.

— Dette var bare heilt fantastisk! Eg har jobba på kinoen i 29 år, og elskar jobben min. Likevel vart dette ein ekstra fin kveld, seier ho.

Pengane vil ho dele med barn og barnebarn.

Stor førstepremie

Hovudgevinsten for 7 rette tal var på heile 15, 6 millionar og gjekk til ein mann frå Ullensaker.

Vinnersjansen for sju rette i Lotto er om lag 1:5,4 millionar per rekke. Vinnarsajnsen for å bli trekt ut blant dei ekstra Lotto-milionærene er 1:5,2 millioner per rekke.