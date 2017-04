Utfor vegen

Ein 19-åring var uheldig i morgontimane tysdag, og hamna utfor vegen. Blei sendt til legevakt for sjekk

25. april 2017 kl. 09:40





Ein bil kjørte av vegen på E134, aust for Etne klokka 07.15 tysdag morgon. Operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt avdeling Haugesund kan opplysa at den 19 år gamle føraren av bilen er sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser ikkje kva som kan vera årsaka til utforkøyringa.