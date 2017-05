Massiv protest

25. mai 2017 kl. 00:01 av av Grannar





Etter at dei to bondeorganisasjonane braut forhandlingane med staten 16. mai har det vore demonstrasjonar ei rekkje stader i landet, og her i distriktet. Tysdag marsjerte rundt 3.500 bønder gjennom gatene i Oslo til Stortinget der det var klare appellar.

I neste avis, som på grunn av Kristi himmefartsdag kjem ut fredag, kan du lesa kva sauebonde Inga Steinsland meinar om forhandlingane og kva bodskap mat- og landbruksminister Jon Georg Dale hadde til dei misfornøgde bøndene i hovudstaden.