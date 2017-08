Her frå kontrollen i Sandeid. Foto: Statens vegvesen

— Fin køyring – få manglar

24. august 2017 kl. 12:53





To gebyr var resultatet etter at Statens vegvesen onsdag gjennomførte trafikkontrollar i Imsland, Sandeid og Ølensvåg. Det blei skrive ut eitt bilbeltegebyr og eitt for manglande vognkort. Seks sjåførar fekk dessutan skriftlege manglar på køyretøya. — Mykje fin køyring og lite manglar, er konklusjonen frå vegvesenet etter å ha sjekka 176 køyretøy.