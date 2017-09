Alle hadde bilbelte

22. september 2017 kl. 16:56





85 passasjerar i fem bussar blei sjekka for bilbelte fredag under ein kontroll på Favnabø i Ølensvåg. Kontrollen var oppløftande; alle sat med bilbelte. Det blei også kontrollert 37 andre køyretøy og 13 sjåførar fekk skriftleg mangel, hovudsakleg på grunn av feil på lysa. I tillegg blei det skrive ut eitt bilbeltegebyr, tre vognkortgebyr og to dekkgebyr.