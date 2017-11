Bilete 2 av 2 - Skip og last var litt av eit syn på Ølsfjorden tidlegare i dag. Foto: Westcon/Øyvind Sætre

Bilete 1 av 2 - Det er store dimensjonar over plattformdekket til Aasta Hansteen som no er på plass hos Westcon Yard i Ølensvåg. Det kom med spesialskipet Dockwise «White Marlin». Foto: Jon Edvardsen

Omlastinga kan starte

30. november 2017 kl. 14:05 av av Jon Edvardsen





På føremiddagen i dag kom spesialskipet Dockwise «White Merlin» inn Ølsfjorden og la til hos Westcon Yard. Dermed var den lange turen frå Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea over.

Jobben med å føre dekket over på to mindre skip er venta å ta ei veke før plattformdekket skal til Digernessundet på Stord der det skal koplast saman med understellet på Spar-plattforma.

Første gong

Eitt av desse skipa, «Swift», ligg no på innsida av «White Marlin og seinare kjem det andre skipet og legg seg på utsida.

— Sjølv om Westcon har lang erfaring med store operasjonar, er det første gongen vi er involvert i denne typen operasjon. Vi har førebudd oss godt og ser fram til å starte arbeidet, seier riggsjef Malvin Eide hos Westcon.

Dekket blir overført til dei to andre båtane ved at «White Marlin» seinkar seg ned i sjøen og overførerer tyngda til dei to mindre skipa. Deretter blir plattforma sikra med ei spesiallaga ramme før turen til Stord kan starte.