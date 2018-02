Trafikkontroll i Etne

4. februar 2018 kl. 14:14





Under ein trafikkontroll på E 134 i Etne sentrum søndag føremiddag fekk to køyretøy bot for manglande bruk av bilbelte. Til saman 24 køyretøy blei kontrollert for mobilbruk og beltebruk, melder Sø- Vest politidistrikt på twitter.