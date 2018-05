Sommarleg mai

8. mai 2018 kl. 23:07





Trass tidleg mai har det vore godt over 20 gradar i Grannar-distriktet denne veka. Tysdag slo sommarvarmen skikkeleg til og Etne toppar den lokale statistikken på den offisielle målinga i regi av Meteorologisk institutt. Her blei tempeaturen målt til 24,3 gradar som var varmast i Hordaland. Ifylgje adressa.no var Etne den ellevte varmaste staden i landet tysdag. Også onsdag er det meld like høge temperaturar på Sør-Vestlandet, medan torsdag byr på omslag med regn, torsdag overskya, før blir lettare vêr laurdag og sundag. Margaret Velde har sendt oss dette bildet med melding om ein vindfull frigjeringsdag i Vats, men der plommeblomane skyt fart i varmen.