Bilete 2 av 5 - Ungdommeleg veteran. Per Velde har tallause turar bak seg på heilårsvegen over Haukelifjell. Sjåførkarrieren starta i 1967. Foto: Morten Mæhle, Norsk Scania

Bilete 4 av 5 - Partiet ved Utsikten hotell, mellom Skarsmo og Seljestad, var smalt og svingete. Trailersjåførane avtalte seg imellom at tungtrafikken austfrå, som hadde nedstiging, alltid skulle vika for trailerar på veg oppover. Vegen vart omlagt for rundt førti år sidan til den traséen me køyrer i dag i dette området. Foto: Arne Frøkedal