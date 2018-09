Bilete 1 av 3 - Seniorgjengen tok ein pause frå arbeidet til ære for Grannar. Frå venstre står Sigve Sørheim, Gunvald Østrem, Kjell Simmenes, Tor Reidar Håheim, Arne Håheim, Stein Oddvar Gravelsæter, Magnus Weltzin, Kåre Haugen og Olav Svendsen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Snikrar ny møtestad

Etne IL har levd eit langt liv utan å ha sitt eige klubblokale. No syt pensjonistar i klubben for at det kjem i orden.